Forbes: Волож предложил Кудрину 5% акций «Яндекса» за помощь в разделе активов компании

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Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину 5% акций «Яндекса» в обмен на его переход в компанию и помощь в разделении ее российского и международного бизнеса. Это утверждают источники Forbes, близкие к «Яндексу» и Кудрину. Такие же данные приводят источники «Агентства».

В случае перехода из Счетной палаты в «Яндекс» Кудрин получит долю в компании через опционы. По данным на 23 сентября, капитализация «Яндекса» составляет 6,51 миллиарда долларов, то есть Кудрин может получить около 325 миллионов долларов.

В рамках разделения активов основатель «Яндекса» планирует выделить в отдельное юридическое лицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, остальные же активы должны будут остаться в России, рассказывают собеседники Forbes. Кудрин летал в Тель-Авив, чтобы лично обсудить это с Воложем, добавляют источники.

Источник «Агентства» в «Яндексе» утверждает, что, помимо доли в компании, Кудрин хочет получить 51% голосующих акций. Таким образом Кудрин претендует на то, чтобы совет директоров, который он может возглавить, распоряжался контрольным пакетом акций в российском бизнесе компании, уточняет собеседник.

Как ранее выяснила «Медуза», 15 сентября Алексей Кудрин на личной встрече с Владимиром Путиным согласовал свой переход из Счетной палаты в совет директоров «Яндекса». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал факт такой встречи.

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