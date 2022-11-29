Путин попросил Совет Федерации снять Кудрина с поста главы Счетной палаты. Как сообщала «Медуза», его хотят пригласить в руководство «Яндекса»

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В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По словам неназванного источника агентства, Совет Федерации рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября.

Как ранее сообщала «Медуза», Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса». «Агентство» и Forbes писали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании за переход в «Яндекс» и помощь в разделе его активов.

По данным источников «Медузы», глава Счетной палаты попросил президента Путина согласовать свой переход из ведомства в компанию еще 15 сентября. В Кремле факт такой встречи отрицали.

25 ноября РБК и The Bell сообщили, что Кудрин согласовал с Путиным свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. В тот же день в «Яндексе» подтвердили, что планируют разделить компанию на российский и международный бизнесы.

«Агентство» со ссылкой на источники сообщило, что 29 ноября Кудрин отправится с секретным визитом в Стамбул, где примет участие в совете директоров «Яндекса».