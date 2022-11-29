Reuters: за время войны в Украине США и Россия только один раз воспользовались линией спецсвязи между странами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Военные России и США только один раз с момента начала войны в Украине задействовали специальную линию связи, созданную между странами для предотвращения конфликтов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Чиновник рассказал на условиях анонимности, что США инициировали один звонок по так называемой «деконфликтной» линии для того, чтобы выразить свою обеспокоенность из-за действий российских военных вблизи объектов критически важной инфраструктуры Украины.

Собеседник агентства не уточнил обстоятельств переговоров, отметив лишь, что они не были связаны с инцидентом с падением ракеты в Польше 15 ноября.

Reuters напоминает, что ранее США публично выражали озабоченность ситуацией вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск.

«Деконфликтная» линия, созданная в марте 2022 года, соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ.

Главные события дня

Война Двести семьдесят девятый день

Главные события дня

Война Двести семьдесят девятый день