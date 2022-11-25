The Spectator: США после вмешательства Китая сорвали поставку МиГ-29 из Польши в Украину. В обмен на обещание Пекина «обезвредить ядерную угрозу Путина»

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Власти США в марте 2022 года убедили Польшу не поставлять в Украину свой парк советских истребителей МиГ-29 после вмешательства Китая. Об этом в публикации журнала The Spectator сообщил британский журналист Оуэн Мэтьюз, ссылаясь на слова китайских источников.

Первоначально в Вашингтоне положительно оценили предложение Польши передать Украине истребители, но спустя день, 8 марта, Пентагон резко изменил свою позицию, посчитав предложение Польши неприемлемым.

Как утверждает китайский источник, в ходе неофициальных контактов Вашингтон и Китайская освободительная народная армия договорились, что если США прекратят сделку по поставке истребителей, «то пекинские генералы сделают все возможное, чтобы обезвредить ядерную угрозу Путина в ближайшем будущем». «Это сработало. США решили, что поставки истребителей зайдут слишком далеко», — сказал источник.

От 26 до 33 истребителей МиГ-29, которые Польша изначально планировала передать Украине, произвели в 1980-е годы для ВВС Восточной Германии. В 2003 году самолеты передали Польше за символическую сумму в один евро каждый.

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