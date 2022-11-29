В массовом захоронении в Изюме обнаружили тело писателя Владимира Вакуленко Во время оккупации его силой увезли из дома. Спустя восемь месяцев тело опознали с помощью ДНК-экспертизы

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Украинский писатель Владимир Вакуленко, о судьбе которого ничего не было известно с марта 2022 года, погиб в Харьковской области во время оккупации. Вакуленко — один из захороненных в Изюме. После освобождения этого города в нем обнаружили около 400 новых захоронений.

Вакуленко — автор нескольких книг, в том числе стихов и сказок для детей — пропал без вести в марте, когда село Капитоловка Изюмского района, где он жил, заняли российские войска. Бывшая жена писателя Ирина Новицкая рассказала, что на Вакуленко написали донос местные жители: по ее словам, его схватили или российские военные, или представители оккупационной власти.

Отец писателя Владимир рассказал полиции, что 23 марта в их дом приехали пять человек, вероятно, из так называемой народной милиции ЛНР, и провели обыск. Они забрали писателя и его сына, провели жестокий допрос с избиением, после чего отпустили. На следующий день к ним приехали два человека на машине с пометкой «Z» и силой вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту похищения.

Когда в сентябре украинские войска освободили Изюм, в городе обнаружили массовое захоронение, в котором находились тела около 400 человек, умерших во время оккупации. Отец писателя в октябре обратился в полицию, поскольку был уверен, что один из похороненных в Изюме — его сын.

Что обнаружили в Изюме после освобождения

445 могил гражданских, братская могила военных, тела со связанными руками После отступления российской армии в Изюме нашли массовое захоронение. «Мир должен это увидеть», — заявил Зеленский

Что обнаружили в Изюме после освобождения

445 могил гражданских, братская могила военных, тела со связанными руками После отступления российской армии в Изюме нашли массовое захоронение. «Мир должен это увидеть», — заявил Зеленский

Захоронения проводила местная ритуальная служба, которая вела записи о похороненных. Под номером 319 в этих записях журналисты обнаружили данные Вакуленко. Журналисты получили фото, сделанное перед захоронением, на котором виден фрагмент татуировки на руке, похожей на ту, что имел писатель, а также простреленные документы на его имя.

Сначала правоохранительные органы Харьковской области не подтверждали эту информацию, заявляя, что в могиле под номером 319 находилось тело женщины. Но ДНК-экспертиза подтвердила, что среди похороненных в Изюме — Владимир Вакуленко, объявил 29 ноября начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинов. По его данным, на теле Вакуленко обнаружены два пулевых ранения.

Как пишет «Громадьске», занимающиеся захоронением погибших местные жители рассказали, что российские военные 12 мая велели им похоронить тело мужчины, найденное недалеко от села Капитоловка. На улице тело пролежало более месяца, заявили они.

Изюм во время оккупации

«Для этого есть только одно слово — геноцид» Российские военные систематически пытали жителей Изюма. Associated Press поговорила с выжившими и семьями тех, кто так и не вернулся из плена

Изюм во время оккупации

«Для этого есть только одно слово — геноцид» Российские военные систематически пытали жителей Изюма. Associated Press поговорила с выжившими и семьями тех, кто так и не вернулся из плена