«Отдохнем, когда выиграем эту войну» Прифронтовым городом Орехов в Украине руководит бывшая воспитательница детского сада: «Хорошо, что мама научила меня быть жесткой»

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Небольшой украинский город Орехов в Запорожской области постоянно подвергается обстрелам. Его администрация перебралась в соседнее Запорожье. Но в Орехове остается 51-летняя Светлана Мандрич — бывшая воспитательница детского сада, которая исполняет обязанности мэра и пытается поддерживать жизнь в городе. Ее историю рассказала The Washington Post.

Светлана Мандрич возглавила Орехов вскоре после того, как городская администрация переехала в Запорожье — областной центр Запорожской области. Теперь она руководит городом из подвала местной ратуши, которая была сильно повреждена в результате российских обстрелов. Она пытается координировать работу двух оставшихся членов городского совета и отвечает на запросы местных жителей, которые чаще всего касаются восстановления жилья после обстрелов.

По словам Светланы Мандрич, в городе осталось около двух тысяч жителей (до войны их было 14 тысяч). Около 70% жилого фонда Орехова, включая все многоквартирные дома, повреждены или разрушены. Мандрич рассказала, что большую часть времени жители проводят в подвалах, выходя из них лишь около полудня, когда стихают обстрелы, — чтобы сходить за гуманитарной помощью.

Война. Город Орехов, Запорожская область Украины. 11 мая 2022 года Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

«Каждый день обстрелы, у нас бывает по 324 прилета в день. По 8-14 часов у нас невозможно выйти вообще — это », — сказала Мандрич в интервью украинскому изданию ТСН. Один из снарядов, по ее словам, попал в здание местной школы, где находился пункт выдачи гуманитарной помощи. Один человек погиб и еще один получил тяжелое ранение.

27 ноября Светлана Мандрич написала в : «Эта неделя была очень тяжелой и страшной. Снова разрушены дома, отобраны жизни, ранены люди».

В Орехове нет электричества, газа и воды, там не работают социальные службы, включая местную больницу. Жителям приходится полагаться на активистов и военных, которые доставляют им припасы, а также отвозят больных и раненых в полевой госпиталь. Руководство Орехова пытается подготовить жителей к зиме: им раздают топливо, стройматериалы, продукты и печки-буржуйки.

По словам Светланы Мандрич, в начале зимы она особенно беспокоится о жителях отдаленных районов города, поскольку у большинства из них не осталось средств связи, а всю информацию о происходящем они получают в ратуше, до которой не всегда и не у всех есть возможность добраться. «Я боюсь забыть о них и не уделить им достаточного внимания. Люди могут умереть», — сказала она.

Это хорошо, что мама научила меня быть жесткой. Отдохнем, когда выиграем эту войну.

Как выглядит война

В разрушенные города и села Украины приходит зима. Посмотрите, как выглядят уничтоженные обстрелами дома и улицы Двести семидесятый день войны. Фотографии

Как выглядит война

В разрушенные города и села Украины приходит зима. Посмотрите, как выглядят уничтоженные обстрелами дома и улицы Двести семидесятый день войны. Фотографии