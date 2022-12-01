В Испании по почте рассылают бомбы. Их отправили премьер-министру, министерству обороны, украинскому послу и поставщику оружия для Киева В посольстве Украины произошел взрыв

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Авиабаза в городе Торрехон-де-Ардос, куда прислали очередной пакет со взрывчаткой. 1 декабря 2022 года Carlos Luján / Contacto / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Сотрудники службы безопасности правительства Испании обнаружили и обезвредили конверт с предположительно взрывчатым веществом, который пришел на имя премьер-министра Педро Санчеса, сообщает газета El Mundo со ссылкой на МВД Испании. Конверт прислали по почте еще 24 ноября, но власти сообщили об этом только сейчас — после того, как в течение последних двух дней в Испании по разным адресам прислали четыре пакета со взрывчаткой.

Ранним утром 1 декабря похожий конверт со взрывчаткой пришел на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос в провинции Мадрид. Посылка пришла по почте в спутниковый центр, который предоставляет информацию Украине. По данным МВД Испании, внутри пакета при помощи рентгеновского анализа обнаружили некий механизм. По тревоге подняли бойцов гражданской гвардии (военизированного формирования МВД) и полицейских, которых отправили на охрану авиабазы. В Минобороны Испании подтвердили эту информацию, отметив, что ни о каком ущербе не сообщалось.

Утром 1 декабря Министерство обороны Испании получило еще одно письмо со взрывчатым веществом. Его прислали по почте с испанского адреса. Служба безопасности министерства обнаружила пакет и вызвала взрывотехников. Другие подробности неизвестны.

Днем 30 ноября похожий пакет прислали в посольство Украины в Мадриде. Произошел взрыв, в результате которого сотрудник службы безопасности получил легкое ранение руки. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев говорил, что комендант посольства вынес пакет во двор и успел отбросить его, когда услышал подозрительный щелчок.

Погорельцев допустил, что за отправкой пакета с взрывным устройством могла стоять Россия. «Мы знаем террористические методы страны-агрессора и готовы к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть», — сказал он в интервью телеканалу 24 Horas, отвечая на вопрос, кто может стоять за отправкой пакета (цитата по El Mundo).

К середине дня 30 ноября в Испании обнаружили еще один пакет — его прислали по адресу компании Instalaza в Сарагосе, которая производит военную технику, в том числе ручные противотанковые гранатометы, гранаты, приборы ночного видения. Компания поставляет оружие более чем в 35 стран мира, а украинская армия использует РПГ производства Instalaza для защиты от российского вторжения, отмечает El Periodico. Представитель правительства в Сарагосе Роза Серрано заявила, что пакет в адрес компании пришел из Украины.

Полиция считает, что случаи в посольстве Украины, в компании Instalaza и на авиабазе связаны между собой, а речи о подражателях не идет, отмечает El Mundo со ссылкой на источники в МВД. Полиция допускает, что в течение дня новые пакеты с бомбами могут доставить по другим адресам в Испании.

Посольство России в Испании днем 1 декабря выпустило заявление в связи с информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины и некоторые официальные учреждения Испании. «Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — заявили в российском посольстве.