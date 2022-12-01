Генштаб ВСУ: отдельные подразделения российских войск выводят из аннексированной части Запорожской области

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Российские войска выводят отдельные подразделения из нескольких населенных пунктов на территории аннексированной части Запорожской области Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной вечером 1 декабря.

Российские военные также готовят к эвакуации сотрудников местных администраций, назначенных после оккупации территорий региона, утверждает украинский Генштаб.

Так, говорится в сводке, из поселка Михайловка (примерно 60 километров от Мелитополя) выехали подразделения, которые базировались в местных отделении полиции и одном из учебных заведений.

В городе Пологи и селе Инженерное российские военные выезжают из домов, где были расквартированы, и вывозят «похищенное имущество», сообщает Генштаб ВСУ. В селе Бурчак назначенные РФ власти проводят перепись для «добровольной эвакуации населения».

Минобороны РФ и власти аннексированных территорий Запорожской области информацию Генштаба ВСУ не комментировали.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Как сообщала «Медуза», войска РФ и Украины уже готовятся к зимней кампании. Предполагается, что украинская армия попробует осуществить прорыв в Запорожской области, чтобы отрезать российские войска от крымских перешейков или вытеснить их в Крым. Почти все снабжение группировки российских войск в регионе идет через полуостров.

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