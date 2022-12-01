Россия и Украина в четвертый раз за две недели обменялись военнопленными

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Министерство обороны РФ сообщило, что «в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих».

Военных самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в министерстве.

Ранее об обмене с Украиной сообщил назначенный Россией глава аннексированной ДНР Денис Пушилин. По его словам, в частности, из плена вернутся 12 бойцов ДНР и восемь бойцов ЛНР.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил обмен пленными. Среди 50 военных, вернувшихся в Украину — защитники «Азовстали», пленные из Еленовки, а также раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, уточнил он.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Меньше чем за две недели Россия и Украина, по сообщению российской стороны, провели четыре обмена военнопленными — 23, 24 и 26 ноября, а также 1 декабря. За это время в Россию из плена, по заявлению Минобороны РФ, вернулись 144 военных. По данным украинской стороны, которая пока подтвердила три обмена за две недели, в Украину вернулись 98 человек.

Всего с начала войны, согласно заявлениям российской стороны, в ходе 13 обменов пленными в Россию вернулись 708 человек.

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