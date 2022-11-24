Минобороны РФ объявило о возвращении из плена 50 российских военных

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Из плена освобождены 50 российских военнослужащих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в заявлении военного ведомства. Никакие подробности обмена Минобороны РФ раскрывать не стало, сообщив лишь, что российские военные возвращены «в результате переговорного процесса».

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении 35 военных. Украинская сторона подтвердила факт обмена, сообщив, что ей удалось вернуть из плена 35 военных и одного гражданского.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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