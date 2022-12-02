Ведущий Алексей Коростелев сказал в прямом эфире «Дождя», что телеканал «смог помочь» многим российским военным Журналиста уволили. Он заявил, что «оговорился в эфире». Власти Латвии проверяют телеканал

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Вечером 1 декабря в прямом эфире телеканала показали программу «Здесь и сейчас». Ведущий Алексей Коростелев предложил всем, кто хочет рассказать о мобилизации в России, писать на почту телеканала или в телеграм-бот.

«Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал журналист.

Выступление Алексея Коростелева Vladimir Afonskiy

Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах российской армии, [то] отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.ru или пишите нам в наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем. И многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас.

В ночь на 2 декабря главный редактор «Дождя» в своем телеграм-канале извинился за фразу журналиста, которая «вводит в заблуждение зрителей». Он отметил, что слова Коростелева «создают ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ». Дзядко подчеркнул, что канал этим не занимался и заниматься не будет, а почтовый ящик, куда предлагалось писать зрителям, создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при мобилизации в России.

«Распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российской руководства, начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных», — написал главный редактор "Дождя", отметив, что фраза Коростелева была удалена из повторов и записи эфира.

Из-за слов журналиста против "Дождя" выступили украинские активисты и блогеры. В Латвии, где телеканал получил лицензию на вещание и где находится его редакция, начали проверку. Ее ведет Служба государственной безопасности (СГБ) — одна из латвийских спецслужб.

В ведомстве заявили, что какая-либо поддержка России как агрессора в конфликте с Украиной недопустима. За сбор или передачу финансовых средств или другого имущества в этом случае предусмотрена уголовная ответственность, отметили в службе. «СГБ неоднократно предупреждала, что перенос деятельности российских так называемых независимых СМИ в Латвию связан с », — говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обсудил случившееся с руководителями СГБ и Латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Министр отметил, что любая поддержка российской агрессии недопустима и должна быть осуждена.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что "Дождю" следует вернуться работать в Россию, а виды на жительство сотрудников телеканала надо аннулировать. «Процесс начался», — написал он в твиттере, но не уточнил, какой именно процесс.

Председатель комиссии Сейма Латвии по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс сообщил, что в комиссии эфир "Дождя" еще не обсуждали. При этом он выразил личное мнение о том, что Латвия не должна принимать журналистов из России. «То, что какое-то российское СМИ выступает против режима Путина, не означает, что оно настроено дружественно по отношению к нам», — сказал он, призвав проверить источники финансирования "Дождя".

2 декабря в дневном выпуске «Здесь и сейчас» глава информационной службы и ведущая телеканала сообщила, что Алексей Коростелев уволен. Она сказала, что журналист произнес в эфире фразу о «помощи российским военнослужащим» — и на «Дожде» это считают «ошибочным и категорически неприемлемым».

По словам Котрикадзе, из-за высказывания Коростелева у некоторых зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, что не соответствует действительности. Она добавила, что решение об увольнении журналиста далось руководству "Дождя" непросто, но это единственный возможный выход.

Телеканал Дождь

Накануне в программе «Здесь и сейчас» наш ведущий Алексей Коростелев напомнил о почтовом ящике army@tvrain.tv и произнес фразу о «помощи российским военнослужащим». Фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции «Дождя». Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги и для вас, наших зрителей. Особенно тех из вас, кто на себе испытал ужас этой чудовищной войны, особенно для украинцев. Мы неоднократно говорили, и повторю еще раз: мы выступаем против войны России в Украине. Мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. Наша задача — доносить это до каждого нашего зрителя, до как можно большего числа людей. В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывание, прозвучавшее в эфире накануне.

Алексей Коростелев написал в телеграме, что «готов к увольнению ради решений проблем канала». При этом он отметил, что «оговорился в эфире», а другие СМИ вырвали его слова из контекста.

«Я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю», — подчеркнул журналист.

2 декабря также стало известно, что Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро — из-за того, что телеканал показал карту с Крымом в составе России и использовал выражение «наша армия» по отношению к вооруженным силам РФ.

Для «Дождя» это второе существенное нарушение за последние месяцы, отметил председатель совета Иварс Аболиньш (не уточнив, каким было первое). За три таких нарушения у телеканала могут отнять лицензию на вещание, добавил он.