Два ведущих «Дождя» объявили об уходе с телеканала после увольнения своего коллеги Алексея Коростелева

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Ведущие телеканала Маргарита Лютова (она также сотрудничает с «Медузой») и объявили об уходе после того, как их коллега, ведущий Алексей Коростелев был уволен из-за сказанной в эфире фразы про солдат российской армии.

Лютова сообщила, что перестанет выпускать на «Дожде» свою экономическую программу «Деньги».

«Какими бы ни были соображения в основе, его [Коростелева] увольнение мне кажется большой ошибкой. Для меня "Дождь" всегда был про гуманизм, открытость и честность. Я считаю, что, даже будучи вынужденной, публичная реакция канала противоречит всем трем этим нехитрым принципам», — заявила журналистка.

Роменский рассказал, что имел прямое отношение к эфиру, из-за которого уволили Коростелева, — «сидел на ухе шеф-редактором». «Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю», — пояснил Роменский.

Он добавил, что считает увольнение Коростелева «чудовищной ошибкой». «„Бросили под автобус“ своего. Отдали „на заклание“ близкого. Я так не могу и увольняюсь», — заявил Роменский.

Алексея Коростелева уволили из-за того, что 1 декабря, предлагая зрителям «Дождя» сообщать каналу о мобилизации, он сказал: «Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

Против «Дождя» выступили украинские активисты и блогеры. В Латвии, где канал получил лицензию на вещание и где находится его редакция, начали проверку. Министр обороны страны Артис Пабрикс заявил, что «Дождю» следует вернуться работать в Россию, и что процесс аннулирования разрешений на пребывание в Латвии для сотрудников канала уже начался.

В ночь на 2 декабря главный редактор «Дождя» извинился за фразу Коростелева, заверив, что телеканал не помогает российской армии. Днем 2 декабря в эфире «Дождя» было объявлено об увольнении Коростелева. Дзядко заявил, что тот оговорился и что оговорки бывают у всех ведущих. «Разница здесь в том, что идет война, и цена оговорки… становится в разы выше», — пояснил причину увольнения Коростелева Дзядко.

Коростелев сообщил, что согласен с увольнением, если оно поможет избежать закрытия канала. Он также пояснил, что имел в виду в эфире: «Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них».

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