«Дождь» уволил журналиста Алексея Коростелева из-за «двусмысленной» фразы. Он сказал в прямом эфире, что телеканал «смог помочь» многим российским военным

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Руководство телеканала уволило ведущего Алексея Коростелева — после того, как телеканал подвергся критике из-за «двусмысленного» высказывания Коростелева. Об этом в эфире «Дождя» сообщила глава информационной службы и ведущая новостей телеканала Екатерина Котрикадзе.

Вечером 1 декабря в эфир вышла программа «Здесь и сейчас», в которой Коростелев предложил всем, кто хочет рассказать о мобилизации в российской армии, писать на почту телеканала или в телеграм-бот. «Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — сказал Коростелев.

Выступление Алексея Коростелева Vladimir Afonskiy

Если у вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах российской армии, [то] отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем. И многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас.

Котрикадзе, объявляя об увольнении Коростелева, сказала, что тот произнес в эфире фразу о «помощи российским военнослужащим» и на «Дожде» это считают «ошибочным и категорически неприемлемым». По ее словам, из-за высказывания Коростелева у некоторых зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, что не соответствует действительности.

Котрикадзе отметила, что «Дождь» выступает против войны, а «в эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции». Она принесла извинения зрителям за слова Коростелева.

Накануне в программе «Здесь и сейчас» наш ведущий Алексей Коростелев напомнил о почтовом ящике army@tvrain.tv и произнес фразу о «помощи российским военнослужащим». Фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции «Дождя». Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги и для вас, наших зрителей. Особенно тех из вас, кто на себе испытал ужас этой чудовищной войны, особенно для украинцев. Мы неоднократно говорили, и повторю еще раз: мы выступаем против войны России в Украине. Мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. Наша задача — доносить это до каждого нашего зрителя, до как можно большего числа людей. В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения всем нашим зрителям за высказывание, прозвучавшее в эфире накануне.

Главный редактор «Дождя» в ночь на 2 декабря написал в телеграм-канале, что фраза Коростелева «создает ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ». Дзядко также подчеркнул, что телеканал этого не делает. Он добавил, что слова Коростелева удалили из записи эфира.

Из-за слов Коростелева «Дождь» среди прочих раскритиковал министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который заявил, что телеканал, получивший лицензию на вещание в Латвии (и где сейчас находится его редакция), должен вернуться работать в Россию — а виды на жительство сотрудников «Дождя» следует аннулировать. Пабрикс написал об этом в твиттере днем 2 декабря; спустя полтора часа «Дождь» объявил об увольнении Коростелева.

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ в тот же день, 2 декабря, оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро — из-за того, что телеканал показал карту с Крымом в составе РФ, а также использовал выражение «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ. Для «Дождя» это второе существенное нарушение за последние месяцы, отметил председатель совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш (не уточнив, каким было первое). По его словам, за три таких нарушения у телеканала могут отнять лицензию на вещание.