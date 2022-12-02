Граффити Бэнкси срезали с фасада здания в Гостомеле. Похитители заявили, что хотели продать рисунок и отправить деньги на помощь ВСУ

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С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси. Об этом сообщил очевидец инцидента Сергей Жук.

Речь идет о рисунке, на котором изображена женщина в халате и противогазе, с огнетушителем в руках.

«Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение Бэнкси», — написал Жук в . В комментариях он добавил, что срезавших рисунок сразу задержали. Сколько задержанных, не уточняется.

Украинский телеграм-канал «Политика Страны» предполагает, что изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт.

Как сообщили «Украинской правде» в полиции Киевской области, задержанные объяснили, что хотели продать рисунок, а деньги передать на нужды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Первые граффити, выполненные в стиле Бэнкси, заметили в Киевской области, после чего возникли предположения, что британский художник посетил Украину. Позже он подтвердил, что создал в Киеве и Киевской области семь граффити.

Посмотрите на них

Семь граффити Бэнкси в Украине. Фотографии Все гадали, это Бэнкси или нет. Художник подтвердил свое авторство

Посмотрите на них

Семь граффити Бэнкси в Украине. Фотографии Все гадали, это Бэнкси или нет. Художник подтвердил свое авторство