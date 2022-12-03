В Москве задержали и увезли в военкомат нескольких студентов очного отделения Финансового университета. Хотя они не подлежат призыву

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Нескольких студентов очного отделения Финансового университета при правительстве России задержали в общежитии вуза и отвезли в военкомат. Об этом изданию «Холод» рассказал брат одного из задержанных Кирилл Юдин.

По его словам, его брата Матвея и еще шесть или семь учащихся в семь утра 2 декабря забрали сотрудники полиции и военкомата. Молодых людей доставили в военный комиссариат Савеловского района города Москвы.

Матвей Юдин больше 13 часов не выходил на связь, после чего позвонил родным и сказал, что его и других студентов продолжают держать в военкомате и что им не провели медкомиссию. После этого он снова пропал.

Еще через два часа дежурный, отвечающий на звонки в военкомате, на вопрос про Матвея Юдина сообщил «Холоду», что «их увезли» на сборный пункт на Угрешской улице. Сколько именно в военкомате было студентов, он не уточнил.

Кирилл Юдин утверждает, что его брат учится на очном отделении и не стоит на воинском учете. В разговоре с «Сотой» брат студента добавил, что руководство Финансового университета «отказалось помогать» задержанным учащимся.

3 декабря Кирилл Юдин сообщил «Соте», что на сборный пункт, куда отправили его брата, не пустили адвоката.

21 сентября в России была объявлена мобилизация. По словам президента РФ Владимира Путина, к 31 октября она завершилась (хотя официально это не так, поскольку Путин не подписал соответствующий указ). С 1 ноября по 31 декабря в России проходит осенний призыв на срочную службу. При этом студенты-очники по закону имеют отсрочку как от срочной службы, так и от мобилизации.

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