В России начался осенний призыв в армию

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1 ноября в России в соответствии с указом президента РФ начался осенний призыв на военную службу.

Призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на военную службу подлежат 120 тысяч человек, что меньше, чем осенью 2021 года, когда в армию хотели призвать больше 127 тысяч человек.

Осенний призыв начался на месяц позже обычного. Его начало перенесли из-за «частичной мобилизации», объявленной в России 21 сентября. В конце октября власти РФ заявили, что мобилизация завершена, при этом президент не подписывал соответствующий указ.

В Генштабе РФ заявили, что не станут отправлять срочников осеннего призыва на войну в Украину или службу в аннексированные регионы. Американский Институт изучения войны считает, что так Минобороны РФ пытается обмануть жителей России, чтобы предотвратить попытки уклонения от призыва.

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