В российском Генштабе пообещали не отправлять срочников осеннего призыва на войну или службу в аннексированные регионы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Россиян, призванных на срочную службу осенью 2022 года, не будут отправлять в аннексированные регионы, участвовать в боевых действия они также не будут. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

Осенний призыв 2022 года начнется 1 ноября — на месяц позже, чем обычно. Перенос связан с «частичной мобилизацией», которую объявили в России 21 сентября. В рамках осеннего призыва на срочную службу собираются отправить 120 тысяч человек.

«Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов», — сообщил Бурдинский.

После начала в феврале вторжения России в Украину появлялись сообщения, что проходивших срочную службу задействовали в боевых действиях. В частности, сообщалось, что проходивших срочную службу «склоняли к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ» после чего отправляли на войну.

Во время войны в Украине в России уже прошел весенний призыв на срочную службу. «Медуза» подробно писала о нем.

Читайте здесь

«Самое небезопасное — думать, что если тебе не вручили повестку, то все само пройдет» В России заканчивается первый призыв этой войны. «Медуза» рассказывает о том, как военкоматы вынуждают россиян отправиться в армию

Читайте здесь

«Самое небезопасное — думать, что если тебе не вручили повестку, то все само пройдет» В России заканчивается первый призыв этой войны. «Медуза» рассказывает о том, как военкоматы вынуждают россиян отправиться в армию