В магазинах Москвы нашли газировку, имитирующую оригинальную Coca-Cola

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В нескольких розничных магазинах в Москве появились газированные напитки в бутылках, которые имитируют оригинальную Coca-Cola российского производства, сообщает РБК.

Двухлитровые бутылки со свежей датой разлива — 5 октября и 3 ноября 2022 года — и этикеткой, как у оригинальной Coca-Cola, обнаружили в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» на Варшавском шоссе и проезде Черепановых на севере Москвы. Кроме того, такой же напиток в литровой бутылке, выпущенной 17 ноября, нашли в несетевом московском магазине «Продукты» в районе Соколиной Горы.

Во всех случаях на этикетке указаны адреса производства — это заводы в Московской и Ростовской областях, которые принадлежат Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

По телефону горячей линии, указанному на этикетке, журналист РБК связался с представителем компании Multon Partners. Тот рассказал, что напитки, выпущенные в ноябре, не могут быть оригинальными, поскольку компания перестала выпускать Coca-Cola еще в апреле 2022 года. По его словам, запасы оригинальной Coca-Cola практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря.

В пресс-службе Coca-Cola HBC сообщили, что компания «прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате».

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков допустил, что газировка, которая имитирует Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была «произведена с несанкционированным использованием этикетки».

Coca-Cola Company в июне заявила, что из-за войны в Украине прекратит продавать в России напитки под принадлежащими ей брендами — после того, как закончатся существующие запасы продукции.

В конце июня компания Multon Partners начала выпускать в России аналог Coca-Cola под брендом «Добрый кола».