Coca-Cola прекратит продажу своей продукции в России. После того, как в стране закончатся запасы напитков
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В России будут прекращены производство и продажа кока-колы и других напитков под брендами, принадлежащими Coca-Cola Company. О соответствующем заявлении компании сообщило агентство Reuters.
Это произойдет после того, как закончатся существующие запасы продукции, следует из заявления.
Coca-Cola Company заявила о приостановке бизнеса в России в марте из-за войны в Украине. В мае руководство компании допустило, что бизнес в России «полностью исчезнет», если война в Украине затянется.