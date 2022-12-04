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Администрация президента РФ направила региональным властям, учреждениям культуры и госкомпаниям рекомендации по проведению новогодних мероприятий, сообщает РБК, изучивший рекомендации. Их подлинность изданию подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

Власти России посоветовали регионам и телеканалам при формировании концертных программ поддержать артистов «патриотической направленности». В их число, в частности, вошли Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Стас Пьеха, Лариса Долина и Ярослав Дронов (Shaman).

«Город 312»,

Полина Гагарина,

Олег Газманов

Родион Газманов,

Виктория Дейнеко,

Лариса Долина,

Ярослав Дронов (Shaman),

Зара,

«Земляне»,

Григорий Лепс,

Денис Майданов,

Александр Маршал,

Стас Пьеха,

Николай Расторгуев,

Александр Ф. Скляр,

Гарик Сукачев,

Вадим Самойлов,

Светлана Сурганова,

Юлия Чичерина,

Uma2rmaH.

Кроме того, власти предложили поддержать «новых» исполнителей — это бывший «военкор», уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из аннексированной ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, а также группы «Джанго», «Наши», «Зверобой» и «Послезавтра».

Кремль заявил в своих рекомендациях, что при организации детских елок любые ограничения «крайне нежелательны», а в праздниках для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах. Госкомпаниям предложили отказаться «от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений».

На центральных площадях российских городов, добавляет РБК, рекомендовали установить телестудии, где можно будет записать новогоднее поздравление участникам .

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В октябре на фоне войны и мобилизации власти нескольких регионов России объявили, что откажутся от новогодних торжеств, за исключением детских праздников. В Минобороны РФ заявили, что необходимости в отмене торжеств нет, а в Кремле анонимно сказали, что регионы приняли «преждевременные и непроработанные» решения.

В июле петербургское издание «Фонтанка» опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы признали нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.