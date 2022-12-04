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Кремль предложил регионам и телеканалам поддержать в Новый год «патриотичных» артистов. В список попали Shaman, Григорий Лепс, «Земляне» — и бывший «военкор» из Мариуполя

Источник: РБК

Администрация президента РФ направила региональным властям, учреждениям культуры и госкомпаниям рекомендации по проведению новогодних мероприятий, сообщает РБК, изучивший рекомендации. Их подлинность изданию подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

Власти России посоветовали регионам и телеканалам при формировании концертных программ поддержать артистов «патриотической направленности». В их число, в частности, вошли Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Стас Пьеха, Лариса Долина и Ярослав Дронов (Shaman).

  • «Город 312»,
  • Полина Гагарина,
  • Олег Газманов
  • Родион Газманов,
  • Виктория Дейнеко,
  • Лариса Долина,
  • Ярослав Дронов (Shaman),
  • Зара,
  • «Земляне»,
  • Григорий Лепс,
  • Денис Майданов,
  • Александр Маршал,
  • Стас Пьеха,
  • Николай Расторгуев,
  • Александр Ф. Скляр,
  • Гарик Сукачев,
  • Вадим Самойлов,
  • Светлана Сурганова,
  • Юлия Чичерина,
  • Uma2rmaH.

Кроме того, власти предложили поддержать «новых» исполнителей — это бывший «военкор», уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из аннексированной ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, а также группы «Джанго», «Наши», «Зверобой» и «Послезавтра».

Кремль заявил в своих рекомендациях, что при организации детских елок любые ограничения «крайне нежелательны», а в праздниках для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах. Госкомпаниям предложили отказаться «от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений».

На центральных площадях российских городов, добавляет РБК, рекомендовали установить телестудии, где можно будет записать новогоднее поздравление участникам «специальной военной операции».

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В октябре на фоне войны и мобилизации власти нескольких регионов России объявили, что откажутся от новогодних торжеств, за исключением детских праздников. В Минобороны РФ заявили, что необходимости в отмене торжеств нет, а в Кремле анонимно сказали, что регионы приняли «преждевременные и непроработанные» решения.

В июле петербургское издание «Фонтанка» опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы признали нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.