Кремль предложил регионам и телеканалам поддержать в Новый год «патриотичных» артистов. В список попали Shaman, Григорий Лепс, «Земляне» — и бывший «военкор» из Мариуполя
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Администрация президента РФ направила региональным властям, учреждениям культуры и госкомпаниям рекомендации по проведению новогодних мероприятий, сообщает РБК, изучивший рекомендации. Их подлинность изданию подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
Власти России посоветовали регионам и телеканалам при формировании концертных программ поддержать артистов «патриотической направленности». В их число, в частности, вошли Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Стас Пьеха, Лариса Долина и Ярослав Дронов (Shaman).
- «Город 312»,
- Полина Гагарина,
- Олег Газманов
- Родион Газманов,
- Виктория Дейнеко,
- Лариса Долина,
- Ярослав Дронов (Shaman),
- Зара,
- «Земляне»,
- Григорий Лепс,
- Денис Майданов,
- Александр Маршал,
- Стас Пьеха,
- Николай Расторгуев,
- Александр Ф. Скляр,
- Гарик Сукачев,
- Вадим Самойлов,
- Светлана Сурганова,
- Юлия Чичерина,
- Uma2rmaH.
Кроме того, власти предложили поддержать «новых» исполнителей — это бывший «военкор», уроженец Мариуполя Аким Апачев, певицы из аннексированной ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина, рэпер РИЧ, а также группы «Джанго», «Наши», «Зверобой» и «Послезавтра».
Кремль заявил в своих рекомендациях, что при организации детских елок любые ограничения «крайне нежелательны», а в праздниках для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах. Госкомпаниям предложили отказаться «от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений».
На центральных площадях российских городов, добавляет РБК, рекомендовали установить телестудии, где можно будет записать новогоднее поздравление участникам «специальной военной операции».
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В октябре на фоне войны и мобилизации власти нескольких регионов России объявили, что откажутся от новогодних торжеств, за исключением детских праздников. В Минобороны РФ заявили, что необходимости в отмене торжеств нет, а в Кремле анонимно сказали, что регионы приняли «преждевременные и непроработанные» решения.
В июле петербургское издание «Фонтанка» опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы признали нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.