Власти России разрабатывают механизмы, запрещающие применение потолка цен на российскую нефть

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть, сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с . Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень [цены] будет установлен», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер добавил, что Россия будет продавать нефть и нефтепродукты в страны, которые будут работать на рыночных условиях, «даже если нам придется несколько сократить добычу».

Агенство Bloomberg сообщало в конце ноября, что, по данным источников, власти России в ответ на введение потолка цен готовят указ президента, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим нефть в РФ, продавать ее всем, кто участвует в потолке цен.

В ночь на 4 декабря в официальном журнале Евросоюза опубликовали решение о введении потолка цен на российскую нефть, начиная с 5 декабря. Документ запрещает предоставлять техническую помощь танкерам, если цена перевозимой нефти превышает 60 долларов за баррель. Транзит через Россию нефти выше установленного потолка допускается, если она произведена не в России и не принадлежит российским гражданам и компаниям. Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Помимо Евросоюза введение потолка цен поддержали страны и Австралия.

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