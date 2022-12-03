G7 вслед за ЕС согласовала потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов. В офисе Зеленского считают, что он должен быть вдвое ниже

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Страны и Австралия одобрили потолок цены на поставки нефти из России морским путем на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление государств.

Ограничение цен вступит в силу 5 декабря или «очень скоро» после этой даты, пишет агентство.

Накануне страны ЕС договорились о введении потолка цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Он должен вступить в силу с 5 декабря. После 15 января его будут регулярно пересматривать: он должен быть как минимум на 5% ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз фактически приняли предложения международной группы по санкциям против России, которую возглавляют сам Ермак и бывший посол США и России Майкл Макфол.

«Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага», — отметил Ермак. При этом он добавил, что «экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления».

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к ценовому потолку. Москва не откажется от этого решения, даже если по ценовом потолку экспорт будет выгоднее, заявил 29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

Как в ЕС договаривались о потолке цен

Спор о потолке цен на российскую нефть расколол Европу Санкции должны вступить в силу уже 5 декабря, а решения все еще нет. Но России это все равно не сулит ничего хорошего

Как в ЕС договаривались о потолке цен

Спор о потолке цен на российскую нефть расколол Европу Санкции должны вступить в силу уже 5 декабря, а решения все еще нет. Но России это все равно не сулит ничего хорошего