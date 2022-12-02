ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

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Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом заявил представитель Польши на переговорах Анджей Садос.

Садос также отметил, что после 15 января потолок будет регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цен на нефть: он должен будет как минимум на 5% ниже, чем текущая стоимость российской нефти на мировых рынках.

Решение должен утвердить Совет ЕС, ожидается, что это произойдет 3 декабря.

Первоначально Еврокомиссия рекомендовала установить потолок на уровне 65 долларов за баррель. Польша и страны Балтии настаивали на радикально более низком уровне, вплоть до 30 долларов за баррель.

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