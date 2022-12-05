Можно ли сравнивать современную Россию и гитлеровскую Германию Телеканал «Дождь» выпустил фильм «Необыкновенный фашизм»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

выпустил первую серию фильма Константина Гольденцвайга «Необыкновенный фашизм». В нем журналист, анализируя период Второй мировой войны и нынешнюю войну в Украине, пытается ответить на вопрос, можно ли сравнивать современную Россию и гитлеровскую Германию.

«Все месяцы, пока идет война, растет число жертв, меняются облик разрушенных городов Украины и линия фронта на ее карте. Единственное, что остается неизменным — риторика Москвы о „неонацистах“, „фашизме“ и необходимой якобы „денацификации“ украинцев. Каждый из этих терминов за прошедшее время превратился в лишенное смысла ругательство. Журналист "Дождя" Константин Гольденцвайг взялся сравнить происходящее в России сегодня с тем, что когда-то творилось на родине этих понятий — в Европе 1930-х», — говорится в аннотации к фильму.

Телеканал Дождь

Читайте также разбор «Медузы»

Чем нацизм отличается от фашизма? Правда ли, что Гитлер добился экономического чуда? Были ли немцы русофобами? Самые важные вопросы о политическом режиме, победу над которым мир празднует 8 и 9 мая

Читайте также разбор «Медузы»

Чем нацизм отличается от фашизма? Правда ли, что Гитлер добился экономического чуда? Были ли немцы русофобами? Самые важные вопросы о политическом режиме, победу над которым мир празднует 8 и 9 мая