Можно ли сравнивать современную Россию и гитлеровскую Германию Телеканал «Дождь» выпустил фильм «Необыкновенный фашизм»
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Телеканал «Дождь» выпустил первую серию фильма Константина Гольденцвайга «Необыкновенный фашизм». В нем журналист, анализируя период Второй мировой войны и нынешнюю войну в Украине, пытается ответить на вопрос, можно ли сравнивать современную Россию и гитлеровскую Германию.
«Все месяцы, пока идет война, растет число жертв, меняются облик разрушенных городов Украины и линия фронта на ее карте. Единственное, что остается неизменным — риторика Москвы о „неонацистах“, „фашизме“ и необходимой якобы „денацификации“ украинцев. Каждый из этих терминов за прошедшее время превратился в лишенное смысла ругательство. Журналист "Дождя" Константин Гольденцвайг взялся сравнить происходящее в России сегодня с тем, что когда-то творилось на родине этих понятий — в Европе 1930-х», — говорится в аннотации к фильму.