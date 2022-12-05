Прокурор потребовал приговорить Илью Яшина к девяти годам колонии

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Государственный обвинитель потребовал приговорить политика к девяти годам колонии по делу о «фейках» про действия российской армии.

Дело против Яшина возбудили из-за стрима об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области. Политик отмечал, что во время записи он представил позиции всех сторон, в том числе России.

Обвинение считает, что он распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности».

Политик находится под стражей с конца июня. Он заявил в суде, что невиновен.

Пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, по которой возбуждено уголовное дело против Яшина, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Илья Яшин до своего ареста был одним из немногих оппозиционных политиков, кто, находясь в России, выступал против войны с Украиной и оставался на свободе.

В июле московский муниципальный депутат Алексей Горинов был приговорен к семи годам колонии по статье о «фейках» про российскую армию. На заседании Красносельского совета депутатов он призвал остановить войну и вывести российские войска из Украины.

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