Илья Яшин, готовьтесь к последнему слову Как судят одного из немногих политиков, кто остался в России после начала войны

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Илья Яшин на заседании Мещанского суда Москвы. 29 ноября 2022 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Мещанский суд Москвы с 29 ноября рассматривает дело политика , которого обвиняют в распространении «фейков» о российской армии «по мотивам политической ненависти». Поводом для возбуждения дела стал апрельский стрим Яшина, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче. Состоялись три заседания суда. Выступили сторона обвинения и сторона защиты, а также прошел допрос самого Яшина. вела онлайн-трансляции этих заседаний. Вот что происходило в суде.

В чем обвиняют Илью Яшина — и на каком основании

В первый день суда прокурор выступил с обвинительным заключением, согласно которому Илья Яшин в своем стриме распространял «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии, рассказывая об убийствах мирных жителей в оккупированной Буче. При этом, по версии обвинения, он «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности» и соблюдает конвенции, запрещающие агрессию по отношению к гражданскому населению.

Прокурор сослался на результаты лингвистической экспертизы, согласно которой Яшин представил «сведения в форме утверждения о фактах», не соответствующие позиции министерства обороны РФ. Российское командование отрицает причастность российских военных к убийствам в Буче.

Затем начались допросы свидетелей обвинения. Первым в зал суда пригласили старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму Ивана Кучерова, написавшего рапорт, который лег в основу уголовного дела. Он заявил в суде, что Яшин критически отнесся к позиции Минобороны и включил в стрим фрагмент видео «Би-би-си» об убийствах в Буче. При этом Кучеров добавил, что он просто оперуполномоченный, который собрал материалы и отправил их в Следственный комитет.

Для лингвистической экспертизы привлекли эксперта Марину Савосину. Она сказала в суде, что Илья Яшин привел в стриме позицию Минобороны РФ, но сделал это критически, выставив версию министерства как «не внушающую доверия».

Что ответила сторона защиты

Второй день суда — допрос свидетелей защиты. Эксперт Игорь Жарков заявил, что Илья Яшин в своем стриме выражал позицию относительно событий в Буче, которая была основана на репортажах СМИ.

Другой свидетель стороны защиты — психолог Вероника Константинова. Она сказала, что Яшин «лишь трактует чужие репортажи, и его высказывания нельзя оценивать на достоверность», пишет "Медиазона". Константинова добавила, что Яшин в своем стриме никого ни к чему не призывал и не возбуждал ненависть или вражду по каким-либо признакам. «Говорить о вражде и ненависти к социальной группе мы не можем», — заключила она.

Человек, когда видит два правдоподобных информационных сообщения, вынужден выбрать одно. И он склоняется к тому, к чему лежит больше его душа. Позиция официальная против позиции неофициальной — это мнение против мнения. Это не связано с фактологией. Это невозможно проверить.

Защита попросила суд вызвать на допрос официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова — главного спикера от лица российского командования, который выступает с заявлениями о войне в Украине. Судья Оксана Горюнова отказала в этом ходатайстве.

Что сказал Илья Яшин

Илья Яшин заявил в суде, что невиновен. «Это абсолютно легальная журналистская и политическая работа, я имею право свободно собирать информацию, распространять и давать ей оценку. Я не делал недостоверных утверждений, я высказывал свою точку зрения. Не надо отбирать у меня это право», — заявил он.

Следующее заседание суда назначено на 5 декабря. В этот день состоятся прения — и, вероятно, Илья Яшин выступит с последним словом. Вот как поговорили судья и подсудимый:

— Ваша честь, последнее слово тоже в понедельник?

— У вас оно такое большое?

— Я пока не знаю.

— Готовьтесь…

Интервью Яшина из «Бутырки»

«Тюремное заключение когда-нибудь закончится, а самоуважение останется» В Москве судят Илью Яшина: за стрим о Буче его могут посадить на 10 лет. Политик дал интервью «Медузе» из «Бутырки»

Интервью Яшина из «Бутырки»

«Тюремное заключение когда-нибудь закончится, а самоуважение останется» В Москве судят Илью Яшина: за стрим о Буче его могут посадить на 10 лет. Политик дал интервью «Медузе» из «Бутырки»