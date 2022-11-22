СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

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Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщают УНИАН и местное издание «Бабель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным УНИАН, территорию лавры оцепили и начали проверки на наличие в помещениях оружия или членов диверсионно-разведывательной группы

«Страна» опубликовала фотографии людей в форме СБУ на территории лавры.

В СБУ заявили, что проводят в лавре «контрразведывательные мероприятия » в рамках «системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

Это мероприятия, отмечает ведомство, проводятся, чтобы не допустить «использования лавры как ячейки „русского мира“», проверить, не используют ли помещения диверсионно-разведывательные группы, обезопасить население от «провокаций» и терактов.

В СБУ подтвердили, что проводят осмотр помещений лавры и проверяют людей, которые находятся на территории, на причастность «к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

15 ноября СБУ возбудила уголовное дело по об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась «матушка — Русь». Ролик с поющими прихожанами опубликовал священник православной церкви Украины Михаил Емельян.

В мае Украинская православная церковь провозгласила свою полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата. В УПЦ подчеркнули, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

Что значит это решение

«Мы хотим четко показать, что не являемся частью РПЦ, глава которой благословляет войну» Украинская православная церковь объявила о независимости от Московского патриархата. Вот что это значит

Что значит это решение

«Мы хотим четко показать, что не являемся частью РПЦ, глава которой благословляет войну» Украинская православная церковь объявила о независимости от Московского патриархата. Вот что это значит