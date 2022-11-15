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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия, ждет „пробуждения матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Видео с поющими прихожанами 12 ноября опубликовал священник православной церкви Украины Михаил Емельян.

«На 262-й день полномасштабного российского вторжения молятся о России. Какой ужас! Неужели не стучит сердце и не болит душа от того, что сделали русские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, Харьковской области и на других временно оккупированных территориях? Наши защитники отдают свои жизни, защищая государство и народ, а в все еще молятся за Россию», — написал он.

Тут был пост, который мы вынуждены были удалить — потому что одна из крупнейших IT-компаний мира объявлена в РФ экстремистской организацией. Но вы все равно можете его увидеть — просто пройдите по этой ссылке.

В июне 2022 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное исполнение российской музыки. Ограничение распространяется на исполнителей, имевших российское гражданство с 1991 года. Исключением являются артисты, открыто выступающие против войны в Украине.

В конце мая Украинская православная церковь провозгласила свою полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата, а также подчеркнула несогласие с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину. Однако литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

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