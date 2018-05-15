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«Тихий огонек моего моста»: реакция соцсетей на Путина за рулем КамАЗа

Meduza
13:36, 15 мая 2018

15 мая состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны автомобилей, которые использовали при строительстве. Вместе с Путиным в кабине сидели начальник строительства моста и рабочий.

Кадры из кабины КамАЗа напомнили пользователям соцсетей о сериале «Дальнобойщики» и его саундтреке — песне «Тихий огонек» группы «Високосный год».

Тихий огонек моего моста
Sergey Goryashko
«Екарный бабай» — любимое выражение одного из главных героев «Дальнобойщиков» Федора Ивановича Афанасьева

В твиттере задавались вопросом, есть ли у Путина права категории С, а также почему его пассажиры не пристегнуты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин имеет право управлять грузовым автомобилем. «Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — сообщил Песков.

В сети также обратили внимание на речь Путина. В ней он заявил, что люди «еще при царе-батюшке» мечтали о Крымском мосте.

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