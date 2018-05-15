«Тихий огонек моего моста»: реакция соцсетей на Путина за рулем КамАЗа

15 мая состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны автомобилей, которые использовали при строительстве. Вместе с Путиным в кабине сидели начальник строительства моста и рабочий.

Кадры из кабины КамАЗа напомнили пользователям соцсетей о сериале «Дальнобойщики» и его саундтреке — песне «Тихий огонек» группы «Високосный год».

Тихий огонек моего моста Sergey Goryashko

Путин прибыл на открытие моста через Керченский пролив. Глава государства управляет КАМАЗом. pic.twitter.com/Hp0IR11983 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 15, 2018

Тихий огонёк playing pic.twitter.com/OHQAsgUpf6 — Sergey Goryashko (@seriozha_s) May 15, 2018

В твиттере задавались вопросом, есть ли у Путина права категории С, а также почему его пассажиры не пристегнуты.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) May 15, 2018

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин имеет право управлять грузовым автомобилем. «Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — сообщил Песков.

У меня одного возник вопрос, почему Путин и двое ФСО-шников не пристёгиваются? #КрымскийМост pic.twitter.com/1ULaNpiHOd — Матвеев Ян (@IanMatweew) May 15, 2018

В сети также обратили внимание на речь Путина. В ней он заявил, что люди «еще при царе-батюшке» мечтали о Крымском мосте.