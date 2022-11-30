Немецкая компания Uniper (в прошлом крупнейший покупатель российского газа) подала в суд на «Газпром»

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Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что инициировала арбитражное разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном суде в Стокгольме.

Компания требует, чтобы «Газпром» возместил убытки, которые Uniper понес из-за того, что с июня недополучил российский газ. Компании пришлось покупать газ у других производителей по завышенным ценам.

В Uniper оценили убытки в 11,6 миллиарда евро и допустили, что они будут расти до конца 2024 года. Как ранее говорили в компании, по итогам трех кварталов 2022 года ее чистый убыток составил 40 миллиардов евро: это как текущие, так и будущие убытки.

Компания «Газпром экспорт» заявила, что «не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков», пишет «Интерфакс». «В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля», — сказали в «Газпром экспорте».

Компания Uniper, как сообщает «Интерфакс», в прошлом считалась крупнейшим покупателем российского газа. С 14 июня Россия начала снижать поставки газа в Uniper, а в конце августа полностью их прекратила.

Летом 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1», а к началу сентября полностью остановила трубопровод. В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие из-за взрывов.

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