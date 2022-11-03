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Энергетическая компания Uniper сообщила, что по итогам трех кварталов ее чистый убыток составил 40 миллиардов евро — крупнейший в истории немецких компаний, сообщает Reuters.

Uniper заявила, что в эту сумму входят 10 миллиардов евро зафиксированного убытка, который компания понесла из-за того, что заместила российский газ на газ других производителей по гораздо более высоким ценам. Еще в 31 миллиард евро компания оценила будущие убытки, связанные с этим.

«Наши полугодовые результаты уже показали, что произошедшее оставило серьезные шрамы на наших финансовых результатах», — сказала финансовый директор Uniper Тиина Туомела. По ее словам, компания работает над реструктуризацией своего газового портфеля, «чтобы минимизировать риски и к 2024 году покончить с убытками, вызванными приостановкой поставок российского газа».

Ранее, напоминает «Интерфакс», компания считалась крупнейшим корпоративным покупателем газа у «Газпрома», но с 14 июня Россия начала снижать поставки в адрес Uniper, а в конце августа полностью их прекратила.

С начала года акции Uniper упали на 93%, а рыночная капитализация компании сократилась с 15,2 миллиарда евро до 1,14 миллиарда евро. Сейчас компания готовится к тому, что управление Uniper на себя возьмет правительство Германии.

Летом 2022 года компания «Газпром» снизила поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1», а к сентябрю полностью остановила трубопровод, обеспечивавший 15% потребления газа в ЕС. В конце сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие в результате взрывов.

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