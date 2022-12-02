Зеленский заявил, что в Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил, чтобы правительств внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении вечером 1 декабря.

По его словам, СНБО поручил государственной службе по этнополитике и свободе совести провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церковью (УПЦ) «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом».

Также совет безопасности поручил проверить, насколько законно религиозные организации используют имущество, которое находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике (на территории Киево-Печерской лавры).

281 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців Зе!Президент

Кроме того, Зеленский объявил, что в Украине активизируют борьбу с российскими спецслужбами в украинской церкви, а государственная служба по этнополитике получит больше полномочий.

«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — заявил президент Украины.

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В мае Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. В УПЦ отметили, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину. Литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на территории Киево-Печерской лавры. В СБУ говорили, что собираются не допустить «использования лавры как ячейки „русского мира“».

Почему Киево-Печерская лавра считается центром ориентированного на Москву духовенства — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Спецслужбы Украины провели обыск в Киево-Печерской лавре, чтобы не дать использовать ее как «ячейку „русского мира“». А на самом деле для чего? 00:00 53:39

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