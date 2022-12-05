На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. Три человека погибли

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На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, после взрыва начался пожар. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три человека. Еще шесть получили ранения. ТАСС сообщает о трех погибших и пяти пострадавших.

Также получил повреждения один из самолетов, уточнил источник. Причины инцидента пока неясны.

Местное издание Ya62.ru пишет, что очевидцы сообщили о громком взрыве в 6:30 утра. По их словам, в прилегающем районе чувствовался запах керосина.

Утром 5 декабря СМИ со ссылкой на источники писали о взрыве на военном аэродроме в Саратовской области, произошедшем в результате падения беспилотника. Повреждены два самолета, двое военнослужащих получили ранения. Власти пока не давали официальных комментариев.