Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России из-за войны в Украине
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Совет Европейского союза утвердил новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за развязанной войны против Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
В девятый санкционный пакет вошли:
- ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;
- запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, в том числе для дронов;
- отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первый канал;
- санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;
- заморозка средств двух российских банков;
- блокировка транзакций Всероссийского банка развития регионов;
- запрет гражданам ЕС входить в руководство любых государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России, начиная с 16 декабря 2022 года;
- индивидуальные санкции (имена в сообщении не приводятся).
Также в ЕС будет запрещено предоставлять России услуги в области рекламы, а также проводить по ее заказу маркетинговые исследования и соцопросы.
В сообщении Совета ЕС сказано, что Евросоюз одобрил разморозку активов российских граждан и компаний, которые занимаются торговлей сельскохозяйственных и пищевых продуктов, в том числе пшеницы и удобрений.
Решения Совета ЕС вступят в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.
Перед лицом российской военной агрессии ЕС решительно выступает на стороне Украины и ее народа и непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Издание EUobserver сообщало, что, по неофициальным данным, новые санкции затронут певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалкова, блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким и Сергея Михеева, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.