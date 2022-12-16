Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России из-за войны в Украине

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Совет Европейского союза утвердил новый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за развязанной войны против Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В девятый санкционный пакет вошли:

ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;

запрет на экспорт в Россию двигателей для авиации, в том числе для дронов;

отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первый канал;

санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;

заморозка средств двух российских банков;

блокировка транзакций Всероссийского банка развития регионов;

запрет гражданам ЕС входить в руководство любых государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России, начиная с 16 декабря 2022 года;

индивидуальные санкции (имена в сообщении не приводятся).

Также в ЕС будет запрещено предоставлять России услуги в области рекламы, а также проводить по ее заказу маркетинговые исследования и соцопросы.

В сообщении Совета ЕС сказано, что Евросоюз одобрил разморозку активов российских граждан и компаний, которые занимаются торговлей сельскохозяйственных и пищевых продуктов, в том числе пшеницы и удобрений.

Решения Совета ЕС вступят в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Издание EUobserver сообщало, что, по неофициальным данным, новые санкции затронут певца Григория Лепса, режиссера Никиту Михалкова, блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, телеведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким и Сергея Михеева, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука.

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