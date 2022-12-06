Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь» из-за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку»

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала . Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш.

По словам Аболиньша, решение об этом принято утром 6 декабря «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». «Дождь» прекратит вещание в Латвии 8 декабря.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — заявил глава совета агентству Leta. В своем твиттере Аболиньш добавил, что «законы Латвии должны соблюдать и уважать все».

Совет также потребует заблокировать трансляции «Дождя» на YouTube: чтобы они не были доступны в Латвии.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали многие журналисты телеканала. В июле «Дождь» объявил о возобновлении вещания.

В декабре у властей Латвии возникло несколько претензий к телеканалу. Так, NEPLP наложил на «Дождь» штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов «наша армия» по отношению к Вооруженным силам РФ. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал аннулировать виды на жительство сотрудников телеканала после того, как ведущий Алексей Коростелев , что телеканал «смог помочь» российским военным. Коростелев назвал это оговоркой. Служба государственной безопасности Латвии начала проверку в отношении телеканала.

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