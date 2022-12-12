В пригороде Мелитополя поврежден мост. Оккупационная администрация заявила, что его взорвали «украинские диверсанты»

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В пригороде Мелитополя в селе Константиновка поврежден мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей назначенной Россией администрации региона.

По предварительным данным, заявили они, одну из опор моста подорвали взрывчаткой. Дорожное полотно получило значительные повреждения, движение по мосту остановлено.

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за подрывом моста стоят «украинские диверсанты», добавив, что произошедшее «расценивается как теракт».

Украинские власти пока никак не прокомментировали разрушение моста в пригороде Мелитополя.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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