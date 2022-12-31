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«Россия 1» еще в ноябре обещала обеспечить зрителям «новогоднее настроение, несмотря на все изменения в стране и мире». И «Голубой огонек» проходит в традиционном формате: праздничные поздравления от гостей чередуются с музыкальными номерами. Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Лазарев поют песни из советских фильмов, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Шаман — собственные хиты. Среди гостей в зале в этот раз не только звезды, но и военные, приехавшие из Украины — «главные герои нашего времени». Участников «легендарных батальонов» Донбасса зрителям представляют «люди героической профессии — военкоры» Александр Сладков и Евгений Поддубный. Пожелания — вернуться домой живыми и чтобы был мир, который «может наступить только после нашей победы». С поздравлениями выступают пропагандисты Владимир Соловьев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, который говорит, что «стране нужен честный взгляд на происходящие события». Есть и «юмористические» номера — Евгений Петросян рассказывает древние анекдоты про украинцев и про отношение к россиянам за границей. Он завершает выступление стишком: «Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился — со страною повезло».

«Голубой огонек» на «России 1» выходит после новогоднего обращения Владимира Путина, сразу после полуночи по местному времени.