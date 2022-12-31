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Скриншот новогоднего обращения Путина, 31 декабря 2022 Телеканал «Россия-1»

Это был год трудных, но необходимых решений. Он четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Это был год судьбоносных событий, которые стали рубежом, закладывающим основу независимости. Мы защищаем людей на наших исторических территориях. Защита родины — это священный долг каждого. Историческая правота на нашей стороне. Запад годами говорил о мире, а готовился к агрессии — и сегодня признается в этом в открытую. А Украина и ее народ цинично используются для раскола России — но мы не позволим этого сделать. Военные, ополченцы и добровольцы сражаются за родную землю. Дорогие товарищи, благодарю вас за доблестную службу! Миллионы людей с вами — и за новогодним столом будут звучать тосты в вашу честь. В этом году нам была объявлена санкционная война, но мы укрепили суверенитет в экономике. Наша борьба служит вдохновляющим примером для других государств. Понимаю, как трудно в новогоднюю ночь родным погибших. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь их семьям поднять детей. Вместе мы преодолеем все трудности. Будем идти только вперед и побеждать ради своих семей и ради России. С Новым годом!

Это приблизительный пересказ новогоднего обращения президента России Владимира Путина, которое было записано в штабе Южного военного округа. В этом тексте высказывания президента сокращены и отредактированы с сохранением их общего смысла.