Жительнице Тюмени назначили 30 тысяч рублей штрафа из-за надписи «Нет в***е» после пересмотра дела. Первый раз она убедила суд, что имела в виду «Нет вобле»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Центральный районный суд Тюмени признал местную жительницу Алису Климентову виновной в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) из-за надписи на асфальте «Нет в***е!»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области, Климентовой назначили 30 тысяч рублей штрафа.

Впервые суд рассмотрел административный протокол в отношении Климентовой из-за надписи «Нет в***е!» в октябре. Тогда жительница Тюмени настояла, что ее протест был посвящен рыбе, а надпись на асфальте подразумевала «Нет вобле». Суд дело прекратил.

Полиция не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Акция Алисы Климентовой привлекла большое внимание общественности. В частности, журналистка Ксения Собчак запустила линейку одежды с надписью «нет вобле», а комик Семен Слепаков написал песню с таким названием.