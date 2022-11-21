В Тюмени полиция добилась возвращения в суд дела девушки, написавшей на асфальте «Нет в***е!». Ранее она убедила суд, что это был протест против воблы

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Тюменский областной суд отменил решение Центрального районного суда и направил на новое рассмотрение дело о «дискредитации» армии, возбужденное против Алисы Климентовой, написавшей на асфальте «Нет в***е!» Об этом сообщает 72.ru.

«Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы», — прокомментировала девушка решение суда.

Ранее Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело против Алисы Климентовой. На суде она настаивала, что ее протест был посвящен рыбе, а надпись на асфальте подразумевала «Нет вобле». Полиция не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу.

Акция девушки привлекла большое внимание общественности. В частности, журналистка Ксения Собчак запустила линейку одежды с надписью «нет вобле», а комик Семен Слепаков написал песню с таким названием.

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