Война Триста десятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В трех областях Украины и Киеве заявили об отбитых атаках дронов-камикадзе.
- Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он предусматривает почти 45 миллиардов долларов помощи Украине.
- По данным Bloomberg, богатейшие россияне после начала войны потеряли 93 миллиарда долларов (из них половину — 24 февраля).
- Казахстан депортировал в Россию бывшего сотрудника ФСО Михаила Жилина, покинувшего страну из-за своей антивоенной позиции.
- Минобороны Беларуси заявило, что вчерашнее падение ракеты на юге страны могло быть провокацией со стороны Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, аннексированных Россией, приняли новые конституции, пишет РИА Новости.
«Мы являемся участниками исторического события. <…> Основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей <…> именно в семье. Воспитания патриотизма и гражданственности <…> Мы боремся за право жить по законам справедливости и совести», — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Губернатор аннексированного Севастополя заявил, что утром 30 декабря в городе «отработала система ПВО»
«Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал Михаил Развожаев в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Британская разведка в новом обзоре рассказывает о смене командующего Западной группой войск России в Украине
- Генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, возьмет на себя командование Западной группой войск РФ (ЗГВ) в Украине. Он станет по меньшей мере четвертым командующим соединения с момента вторжения и заменит на этом посту генерал-полковника Сергея Кузовлева, который был назначен всего три месяца назад.
- В качестве начальника штаба Восточной группы российских войск (ВГВ) в первые недели вторжения Никифоров принимал активное участие в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через Чернобыльскую зону.
- Почти наверняка, что сейчас перед ЗГВ стоит задача удерживать правый фланг России — территорию Луганской области в районе Кременной и Сватово. Поскольку любая сторона вполне может осуществить попытку наступления в этом секторе, Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в конфликте.
- Продолжающаяся текучка российских старших офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия относительно будущего ведения войны в министерстве обороны России.
В Волгоградской области нашли обломки ракет
Как пишет V1.ru, металлические обломки обнаружили накануне в Руднянском районе Волгоградской области жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села. Местные власти заявили, что на месте падения работают полиция и военные, пострадавших нет.
По утверждению журналистов, визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. В Минобороны РФ пока не давали официальных комментариев. 29 декабря российские военные наносили ракетные удары по территории Украины.
16 декабря в Волгоградской области уже находили упавшие металлические обломки, предположительно, фрагменты ракет. Тогда падение обломков по времени также примерно совпало с очередной ракетной атакой на Украину. Местные власти заявляли, что обломки принадлежат Минобороны РФ, но затем удалили пост об этом.
ФСБ заявила о предотвращении теракта, который якобы планировался по заданию спецслужб Украины
В Северокавказском федеральном округе был задержан гражданин Украины, который является сторонником «националистической идеологии» и агентом украинских спецслужб, заявили в ФСБ.
По версии ведомства, задержанный прибыл в Россию по каналу трудовой миграции и планировал «преступление террористического характера» по заданию украинских спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта. Подозреваемый дал признательные показания, сообщили в ФСБ. Ведомство регулярно сообщает о задержании или убийстве людей, которые якобы связаны с украинскими спецслужбами или Украиной.
РИА Новости: МВД РФ проверяет Леонида Парфенова из-за израильского гражданства
Полиция проводит проверку в отношении журналиста в связи с тем, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства, сообщил источник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его информации, Парфенов получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел. Сейчас, отметил собеседник агентства, Парфенов находится в Грузии.
Накануне журналист Юрий Дудь выпустил интервью с Парфеновым, в котором они рассуждали в том числе о войне.
Российские компании планируют создать свою операционную систему для мобильных устройств на базе Android
Российские VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать компанию, которая займется разработкой мобильной операционной системы на базе Android для широкого круга пользователей, сообщает «Коммерсант».
Также компания должна создать платформу совместимых с новой ОС мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS).
Другой источник также обратил внимание, что разработка новой ОС на базе Android обойдется в разы дешевле, чем создание самостоятельной платформы, которой занимается «Ростелеком». Что важнее, большинство приложений российских разработчиков созданы именно под Android, следовательно их не нужно будет адаптировать под новую систему. По мнению собеседника газеты, на реализацию этого проекта может потребоваться около года.
Где сам кум Путина Виктор Медведчук, неизвестно. Зато мы нашли в Москве его жену и дочь Дарью
Обмен Виктора Медведчука на 200 с лишним украинских пленных, в том числе защитников завода «Азовсталь», стал шоком для российских пропагандистов и сторонников войны: они требовали провести над пленными «трибунал». Сам Медведчук после этого исчез. А вот его жена Оксана Марченко и дочь Дарья — та самая, крестным отцом которой выступил сам Владимир Путин, — обнаружились в Москве.
Дарью совместно с «Лабораторией университетской прозрачности» «Медуза» нашла в Высшей школе экономики. Туда ее зачислили в августе прошлого года вместе с еще двумя студентами из Украины — детьми соратников Медведчука. У всех троих учеба не задалась, их должны были отчислить — но вмешались некие «представители родителей».
Кличко: на Киев ночью направили семь дронов-камикадзе, все удалось сбить
По информации украинских сил ПВО, в ночь на 30 декабря на Киев былои направлены семь дронов-камикадзе (по данным украинских властей, это были иранские «Shahed»). Два из них сбили на подлете к городу, еще пять — непосредственно над ним, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Как стало известно ранее, один из беспилотников попал в административное здание. Оно было частично разрушено, в соседнем жилом доме были повреждены окна. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фото разрушений.
Кроме Киева, ночью 30 декабря беспилотники также были сбиты в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщила украинская стороны.
Минобороны Беларуси заявило, что вчерашнее падение ракеты на юге страны могло быть провокацией со стороны Украины
Начальник управления зенитных ракетных войск Минобороны Беларуси полковник Кирилл Казанцев заявил, что ведомство рассматривает две основные версии вчерашнего падения ракеты в Брестской области.
«Как отмечалось ранее, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета, или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины», — заявил Казанцев.
Накануне, после очередного ракетного удара российской армии по Украине, в Минобороны Беларуси заявили, что в Ивановском районе Брестской области силами ПВО была сбита ракета С-300, запущенная с украинской территории. Из-за этого посол Украины был вызван в МИД Беларуси. Украина выразила готовность расследовать инцидент.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки ВС РФ нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.
- ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещеевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения живой силы и складов боеприпасов россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Как отмечает телеграм-канал «Политика Страны», Ивановское (до 2016 года Красное), об отражении атаки на которое сообщил Генштаб ВСУ, — это село на трассе Константиновка-Бахмут. Контроль над ним позволяет перерезать одну из двух ключевых путей в атакуемый россиянами город. Ранее о наземных атаках российских войск на село не сообщалось.
Bloomberg сообщил о возможной отправке БМП Bradley в Украину
В правительстве США рассматривают возможность поставки Украине тяжелых боевых машин пехоты Bradley, пишет Bloomberg. Один из собеседников агентства отметил, что окончательное решение пока не принято.
«Bradley обеспечит значительное увеличение наземных боевых возможностей, поскольку по сути это легкий танк», — заявил бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан.
Власти Украины неоднократно просили США (и другие западные страны) предоставить танки, но в Вашингтоне пока отказывались.
OCCRP объявил Евгения Пригожина «человеком года» — в номинации «организованная преступность и коррупция»
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция».
«Евгений Пригожин в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре», — говорится в сообщении OCCRP.
По словам главного редактора и сооснователя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин заслужил эту награду своей деятельностью, направленной на «расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для Владимира Путина и карать несогласных».
OCCRP присуждает награду «человек года» в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014-м центр присвоил эту награду президенту России Владимиру Путину, а в 2021-м — Александру Лукашенко.
The Washington Post рассказала, как украинская армия отвоевала Харьковскую область и Херсон
В сентябре украинская армия освободила большую часть Харьковской области, а в ноябре вернула под свой контроль Херсон. Для ВСУ эти победы стали крупнейшими с конца марта, когда российские войска отступили с севера страны, из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Газета The Washington Post поговорила с более чем 35 источниками, среди которых были офицеры украинской армии, киевские чиновники и официальные лица из США и ЕС, чтобы описать, как именно ВСУ удалось отвоевать Харьковскую область и Херсон. «Медуза» пересказала этот текст.
Bloomberg: богатейшие россияне после начала войны потеряли 93 миллиарда долларов (из них половину — 24 февраля)
С начала российского вторжения в Украину богатейшие россияне лишились более 93 миллиардов долларов своего состояния, подсчитал Bloomberg.
По данным агентства, непосредственно 24 февраля российские бизнесмены потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они потеряли еще 47 миллиардов долларов.
Согласно информации украинского Forbes, совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов — с 40 до 22,5 миллиарда долларов.
Байден подписал бюджет США на 2023 год. Он предусматривает почти 45 миллиардов долларов помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год на сумму 1,7 триллиона долларов. Из них 44,9 миллиарда пойдут на поддержку Украины и американских союзников по НАТО.
Как пишет «Русская служба Би-би-си», объемы непосредственно военной помощи Киеву, согласно бюджету, сохранятся примерно на уровне уходящего года.
Ранее проект годового бюджета США был одобрен обеими палатами американского Конгресса. Демократы стремились провести его до конца декабря, так как с нового года большинство мест с Палате представителей (нижней палате Конгресса) получат республиканцы, среди которых немало скептиков в отношении расширения поддержки Украины.
В трех областях Украины и Киеве заявили об отбитых атаках дронов
В ночь на 30 декабря силы ПВО отбили атаку ударных беспилотников в Киевской области, заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. «Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет», — добавил он.
Воздушное командование «Восток» также сообщило, что ночью ВСУ сбили десять ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях.
В военной администрации Киева заявили, что в воздушном пространстве над городом были сбиты пять иранских дронов-камикадзе Shahed. Один из беспилотников попал в административное здание. Оно частично разрушено, в соседнем жилом доме повреждены окна.
Война России с Украиной идет уже 310 дней. Мы продолжаем следить за событиями вокруг этого конфликта.
Хронику предыдущего дня можно почитать тут.