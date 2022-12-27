Цена на газ в Европе впервые с начала войны в Украине снизилась до предвоенного уровня. По сравнению с августовскими максимумами она упала в четыре раза

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Цена на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах в ходе сессии 27 декабря опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (820 евро за тысячу кубометров).

Уровень цены стал самым низким с момента начала войны в Украине. До этого ниже 80 евро за мегаватт-час в последний раз газ на TTF торговался 22 февраля — за два дня до вторжения войск РФ на украинскую территорию.

Рекордных значений цена газа в Европе достигала в конце августа. Тогда стоимость мегаватт-часа приближалась к 350 евро (более 3600 евро за тысячу кубометров).

Рост цен на газ начался еще до войны. Так, за 2021 год стоимость газа на хабе TTF выросла примерно в пять раз. Из-за длительного роста цен на газ в последние месяцы инфляция в еврозоне находится на исторически рекордных уровнях.

19 декабря страны Евросоюза утвердили введение потолка цен на газ на европейских площадках. Ограничения вступят в силу, если цена на TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час (1900 евро за тысячу кубометров) в течение трех дней.

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