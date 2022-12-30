Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев уезжать из России

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Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший страну из-за давления российских властей, призвал евреев уезжать из России.

«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», — сказал раввин в интервью The Guardian.

Гольдшмидт также сообщил, что в России растет уровень антисемитизма на фоне того, как страна возвращается к «новому типу Советского союза», а «железный занавес постепенно опускается».

«Именно поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — заключил раввин.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Первоначально сообщалось, что он сделал это из-за болезни отца, который живет в Израиле. Однако в начале июня невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт написала в своем твиттере, что главный раввин Москвы уехал из страны из-за давления российских властей, которые требовали от него публичной поддержки вторжения в Украину.

В начале июля российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»), оказывающего помощь в репатриации, прекратить деятельность на территории страны. Во второй половине июля Минюст РФ подал иск о ликвидации представительства «Сохнута».

Россию посетила израильская делегация, а президенты двух стран обсудили ситуацию по телефону. Тогда суд отложил рассмотрение дела на два месяца. Первое заседание должно было состояться 19 октября, однако его отменили из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании суда. Премьер-министр Израиля Яир Лапид обещал, что власти Израиля приложат все усилия, чтобы «Сохнут» продолжил свою работу в России.

Подробнее об отъезде Гольдшмидта из России

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после начала войны. Как выяснилось теперь — из-за требований поддержать вторжение По данным Le Figaro, на него оказывали давление Кремль и ФСБ

Подробнее об отъезде Гольдшмидта из России

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после начала войны. Как выяснилось теперь — из-за требований поддержать вторжение По данным Le Figaro, на него оказывали давление Кремль и ФСБ