Reuters: «Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций

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Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, на данный момент «Аэрофлот» разобрал как минимум один самолет Sukhoi Superjet 100 и один Airbus A350 (он был «почти новым», подчеркнул источник). Также оборудование сняли с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320.

Какие самолеты начали разбирать другие российские авиакомпании, Reuters не уточняет.

По данным сервиса Flightradar, с конца июля «Аэрофлот» не эксплуатирует . Три из семи принадлежащих компании лайнеров Airbus A350 (в том числе один самолет, который сейчас разбирают на запчасти) не взлетали уже около трех месяцев, пишет Reuters.

В конце февраля Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам.

В мае агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на оценку экспертов, что к концу лета «Аэрофлоту» придется начать разбирать свои самолеты на запчасти из-за нехватки комплектующих для лайнеров Boeing и Airbus.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.

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