В правительстве считают, что Россия «вполне проживет» с Airbus и Boeing еще пять лет. А затем придется разбирать самолеты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании в условиях санкций смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет, пишет «Интерфакс»

«Расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка. Я думаю, что за этот период российская авиапромышленность просто обязана выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать все перевозки — и пассажиров, и грузов внутри страны», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, существует проблема безопасной эксплуатации самолетов, поэтому «здесь и , и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести». «Но все она, безусловно, не сможет воспроизвести — у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — добавил Борисов.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпания «Аэрофлот» из-за санкций в скором времени столкнется с нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. По оценке экспертов, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, «Аэрофлоту» через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти.

Читайте также

«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты

Читайте также

«Буду летать, пока не сломаются все самолеты» Российская авиация три месяца находится в режиме выживания. Вот что о происходящем думают пилоты, бортпроводники и отраслевые эксперты

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь