В третьем квартале 2022 года россияне вывели из страны почти полтора триллиона рублей. Это в 26 раз больше, чем годом ранее

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С июля по сентябрь 2022 года россияне перевели на счета в зарубежных банках 1,47 триллиона рублей, что в 26 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года — тогда россияне вывели из страны лишь 57 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центрального банка России.

Всего за 2022 год россияне вывели из страны более 2,5 триллиона рублей. Так, в первом квартале (январь-март) граждане перевели на зарубежные счета 543,4 миллиарда рублей, во втором — 550,7 миллиарда.

РБК пишет, что результаты трех кварталов 2022 года стали рекордными за всю историю наблюдений ЦБ с 2018 года.

В то же время глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что не видит причин для беспокойства в оттоке валюты за рубеж. «Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет [происходить] по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности», — заверила Набиуллина.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину против России были введены многочисленные санкции, значительная часть которых касалась банковской сферы. Чтобы не допустить оттока валюты за границу, ЦБ ввел ограничения на операции с валютой для россиян и российских компаний. Изначально ЦБ полностью запретил россиянам переводить деньги на свои зарубежные счета. К маю ограничение смягчили до лимита в 50 тысяч долларов в месяц. С июля (то есть начала третьего квартала) стало можно переводить до миллиона долларов в месяц.

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