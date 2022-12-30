В Петербурге отменили спектакль с Лией Ахеджаковой. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев ранее написал в телеграме: «Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Петербургский ДК «Выборгский» отменил спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли, который был запланирован на 4 января. Продюсер актрисы Ефим Спектор подтвердил «Медузе» эту информацию.

Дело в том, что это связано с техническими причинами. Дворец «Выборгский» получил письмо от «Ленэнерго» о том, что будут плановые ремонты 4 января по улице Комиссара Смирнова [где расположен ДК] и что ДК «Выборгский» будет отключен от электросети на сутки. И поэтому отменяют наш спектакль и спектакль на малой сцене, все мероприятия отменяются.

Спектор уточнил, что тоже получил письмо от «Ленэнерго». В ДК, по его словам, не предложили новую дату спектакля.

Ранее в телеграм-каналах появились посты, касающиеся антивоенной позиции Лии Ахеджаковой. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов опубликовал фотографию афиши спектакля с комментарием: «У вас там в Питере все с головой в порядке?»

Вице-спикер Мосгордумы и заместитель главы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрей Медведев намекнул, что на спектакль могут прийти наемники ЧВК Вагнера. «Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении „ “, то это может получиться очень неплохой перфоманс. Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?» — написал Медведев.

На вопрос, связана ли отмена спектакля с этими постами, Ефим Спектор в комментарии «Медузе» ответил: «Я понятия не имею, я же не живу в Питере, мы живем в Москве. Может, связано, может, не связано».

Лия Ахеджакова в комментарии «Подъему» сказала, что не связывает отмену спектакля с цензурой: «„Ленэнерго“ прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили».

После начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В 2022 году московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли «по техническим причинам». Ранее на спектакль жаловалась организация «Офицеры России», усмотревшая в постановке «гей-пропаганду», «оскорбление ветеранов» и «разжигание межнациональной розни». Летом 2021 года Следственный комитет РФ организовал проверку спектакля на предмет «оскорбления ветеранов».

Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»//«Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой