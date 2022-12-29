Война Триста девятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 декабря читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В нескольких регионах сработала система ПВО. В Херсоне и Одессе есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В Киеве обломками ракет повреждены два частных дома, пострадали три человека.

Системы ПВО сработали над Белгородом. В Брянской области средства противовоздушной обороны сбили беспилотники. В районе Энгельса Саратовской области ПВО уничтожили «неопознанный объект».

В Беларуси заявили, что на территории страны упала «украинская ракета».

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом по картам, выпущенным российскими банками.

В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову.

СМИ сообщили об обысках в семи российских регионах по делу о «фейках» про вооруженные силы РФ, которое возбудили против .

Власти Латвии решили не отзывать рабочие визы сотрудников . Телеканал лишен лицензии на вещание в в стране.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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