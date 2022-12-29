Война Триста девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 декабря читайте здесь, а главные снимки предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В нескольких регионах сработала система ПВО. В Херсоне и Одессе есть попадания в объекты критической инфраструктуры. В Киеве обломками ракет повреждены два частных дома, пострадали три человека.
- Системы ПВО сработали над Белгородом. В Брянской области средства противовоздушной обороны сбили беспилотники. В районе Энгельса Саратовской области ПВО уничтожили «неопознанный объект».
- В Беларуси заявили, что на территории страны упала «украинская ракета».
- Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом по картам, выпущенным российскими банками.
- В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову.
- СМИ сообщили об обысках в семи российских регионах по делу о «фейках» про вооруженные силы РФ, которое возбудили против Ильи Пономарева.
- Власти Латвии решили не отзывать рабочие визы сотрудников «Дождя». Телеканал лишен лицензии на вещание в в стране.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Телеграм-канал «Белорусский силовик», на который ссылается «Белта», опубликовал фотографии упавшей ракеты. Авторы поста утверждают, что она упала в Ивановском районе Брестской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В Беларуси заявили о падении «украинской ракеты» на территории страны
Как сообщает белорусское государственное агентство «Белта», украинская ракета комплекса С-300 упала в промежутку между 10 и 11 утра. В это время РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине.
О происшествии доложили Александру Лукашенко. Он распорядился направить к месту падения ракеты группу специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны Беларуси, чтобы установить обстоятельства случившегося.
«По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, — пишет «Белта».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Мэра Полтавы заподозрили в распространении информации о размещении подразделении ВСУ
Как сообщает офис генерального прокурора Украины, мэру сообщили о подозрении по статье 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину или о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
По данным украинских СМИ, речь идет об Александре Мамае, который известен высказываниями в духе российской пропаганды.
В ночь на 29 декабря войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 дронами-камикадзе, сообщает Генштаб ВСУ. 11 беспилотников украинским военным удалось сбить.
Утром территории Украины подверглись массированному ракетному обстрелу. По данным ВСУ, российские силы запустили 69 ракет, 54 из которых удалось сбить.
Как уточняют в Воздушных силах Украины, речь идет о ракетах воздушного базирования Х-101/Х-555, крылатых ракетах «Калибр», Х-22 и Х-32, а также противорадиолокационных ракетах Х-31П и управляемых ракетах С-300.
Они были запущены из Волгодонска Ростовской области, северного района Каспийского моря, с кораблей в Черном море, а также бомбардировщиков Ту-22М3.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по картам, выпущенным российскими банками. Об этом сообщил банк «Приморье».
По его данным, держатели таких карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней в день или эквивалент этой сумме в других валютах, а также не более 500 тысяч юаней в год (или эквивалент данной сумме в других валютах).
Источник РБК в крупном банке рассказал, что ограничение затронуло всех российских эмитентов карт UnionPay.
После российского вторжения в Украину крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из РФ. Как отмечает РБК, UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На Купянском направлении российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое. В результате убиты более 20 украинских военнослужащих.
- На Красно-Лиманском направлении артиллерия и авиация РФ ударили по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Убиты до 70 украинских военных.
- На Донецком направлении войска России продолжают наступать. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
- На Южно-Донецком направлении российские военные обстреляли подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка. Убиты до 30 украинских военнослужащих.
- За сутки ракетные войска и артиллерия РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, а также 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
- Российская авиация сбила самолеты Су-25 и Су-24, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Средства ПВО РФ сбили семь украинских беспилотников и перехватили четыре снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Кремле не стали отвечать на вопрос журналистов, защищена ли Москва от украинских дронов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, администрация президента этой темой не занимается.
«Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства», — сказал он на брифинге.
Другие заявления Пескова:
2022-й стал очень важным годом для украинской музыки. Исполнители страны, вынужденной обороняться от российских атак, все эти месяцы поддерживали сограждан песнями на украинском языке, собирали деньги для ВСУ и беженцев и напоминали всему миру, что украинская музыкальная сцена — одна из сильнейших и самых ярких в Европе. «Медуза» вспоминает впечатляющие выступления украинских музыкантов 2022 года — от песен о войне до триумфа страны на «Евровидении».
Российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, сообщает глава региональной администрации Светлана Онищук.
В результате попадания возник пожар на площади в 50 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.
Еще одна ракета, как сообщалось ранее, повредила частный дом, но не взорвалась. Онищук уточнила, что в здании в момент попадания никого не было.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Россияне часто оправдывают непопулярные решения власти словами: «Наверху не дураки сидят». Это, помимо прочего, помогает им снять политическую ответственность с самих себя. А как в России попадают во власть? И как «наверху» принимают решения?
Силы обороны Украины уничтожили 54 из 69 ракет, запущенных российскими войсками в рамках массированного удара по территориям страны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о более чем 120 ракетах, запущенных Россией 29 декабря.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Силы ПВО сбили «неопознанный объект» на территории Энгельсского района, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, угрозы для безопасности жителей нет.
Ранее в соцсетях появились сообщения о работе ПВО в районе Энгельса, где находится военный аэродром. В течение декабря эта авиабаза была дважды атакована беспилотниками.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В ночь на 29 декабря войска РФ атаковали территорию Днепропетровской области дронами-камикадзе, а также обстреляли регион из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, силы ПВО Украины сбили все пять запущенных по области беспилотников.
«Никопольщину российские оккупационные войска трижды накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды прилетели в сам Никополь и Марганецкую общину», — добавил Резниченко.
В результате повреждены многоэтажка, несколько частных домов и линии электропередачи.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
40% потребителей Киева остались без света после массированного ракетного удара, рассказал мэр города Виталий Кличко.
По его словам, отключения связаны с мерами безопасности, которые энергетики приняли во время воздушной тревоги. Сейчас в городе работают над возобновлением электроснабжения.
При этом тепло и воду в Киеве подают в штатном режиме — за исключением домов, где нет электричества.
Оперативные службы проверяют сообщения о работе ПВО вблизи Энгельса, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Саратовской области.
Жители Энгельса в Саратовской области сообщили о звуках взрывов в районе военного аэродрома. Об этом сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Mash. Предположительно, сработала система ПВО.
За последний месяц военный аэродром в Энгельсе дважды атаковали украинские беспилотники. В Минобороны РФ утверждали, что ПВО оба раза перехватили дроны. Всего в результате этих происшествий погибли шестеро военнослужащих.
На аэродроме в Энгельсе базируется дальняя стратегическая авиация ВКС РФ, которая участвует в обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины.
В Киевской городской администрации подвели итоги утренней ракетной атаки РФ на город:
- В воздушном пространстве Киева зафиксировали 16 ракет. Все они были сбиты.
- Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе.
- Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
- Известно о трех пострадавших. Они госпитализированы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Правительство РФ хочет определить «специальные условия» использования иностранного ПО, разработчики которого ушли с российского рынка
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, направленное в «Общественную потребительскую инициативу».
Несколько источников «Коммерсанта» рассказали, что в Минцифры обсуждают законопроект, который, с одной стороны, «декриминализует» нелегальное использование софта зарубежных компаний, прекративших поддержку и обновление своих программ в России, а с другой — введет принудительное лицензирование этого ПО.
В частности, рассматривается возможность внедрить механизм, по которому российские компании смогут переводить оплату за использование софта на спецсчета до востребования правообладателя.
В Украине начали отменять воздушную тревогу, которая была объявлена утром из-за российского массированного обстрела.
По уточненным данным, над Киевом средства ПВО сбили 16 ракет. Ранее сообщалось о 15 сбитых ракетах.
В офисе президента Украины сообщили, что российская ракета попала в дом в селе в Ивано-Франковской области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Власти России отказываются от переговоров на условиях «формулы мира», выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т. п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем. Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно.
Над Киевом, по предварительной информации, силы ПВО сбили 15 ракет. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В телеграм-канале Минобороны РФ на фоне массированного обстрела территорий опубликовали изображение с надписью: «Калибры не закончатся никогда».
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии разрушений в Дарницком районе Киева.
Как сообщали ранее власти города, сбитые ракеты повредили два частных дома в Дарницком районе. В результате пострадали три человека.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Херсон с первых дней войны и до ноября 2022 года находился под российской оккупацией. В конце сентября РФ формально аннексировала Херсонскую область — но спустя полтора месяца российская армия отступила на другой берег Днепра и город был освобожден украинскими вооруженными силами. Жители Херсона рассказали изданию The Insider, что там происходило во время российской оккупации. Это были пытки и беспричинные аресты.