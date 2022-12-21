Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за «диверсионную деятельность»

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Депутаты Госдумы в третьем чтении единогласно приняли закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий введение уголовной ответственности за финансирование и содействие «диверсионной деятельности». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Думы.

Согласно тексту закона, в УК будут введены три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности» (статья 281.1), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (статья 281.2) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (статья 281.3).

За склонение, вербовку или вовлечение в совершение закон предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. В случае, если те же действия были совершены с использованием служебного положения — от десяти до 20 лет. В обоих случаях максимальным наказанием является пожизненное лишение свободы.

За содействие в совершении диверсии срок лишения свободы составит от десяти до 20 лет, за организацию, руководство или финансирование диверсии — от 15 до 20 лет, опять же с возможностью пожизненного лишения свободы. Аналогичное наказание предусмотрено статьями о прохождении обучения для совершения диверсии и создании диверсионной группы. При этом за участие в такой группе наказание — от пяти до десяти лет лишения свободы без пожизненного.

Во всех новых статьях есть примечание, согласно которому человек, совершивший или планировавший совершить одно из указанных преступлений, может избежать уголовной ответственности, если своевременно сообщит правоохранительным органам о преступлении либо иным образом поспособствует предотвращению или пресечению преступления.

После начала поломасштабной войны в Украине в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. К лету интенсивность нападений снизилась, однако после того, как в стране объявили мобилизацию, поджоги возобновились с новой силой. Всего, по данным « », к началу ноября в России было зафиксировано не менее 75 нападений на административные здания, в 52 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты.

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