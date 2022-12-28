Война Триста восьмой день

ФСБ заявила об убийстве двух человек, «готовивших теракт по заданию украинских спецслужб»

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ „ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике“, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегем», — сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

По данным ведомства, после теракта подозреваемые якобы «планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».

При задержании 26 декабря подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты, говорится в сообщении ФСБ. На месте боя в пригороде Нальчика нашли самодельное взрывное устройство, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе о незаконном приобретении оружия и взрывчатки, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

27 декабря издание Baza сообщило, что в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на военкомат в Чегеме. По информации журналистов, речь идет о 40-летнего Мурате Шадове и 45-летнем Тимуре Маршенкулове, которые в прошлом были судимы несколько раз.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.