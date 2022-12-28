Война Триста восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. По Слободскому району Харькова нанесен ракетный удар. В результате ранен один местный житель.
- Мобилизованные получат возможность бесплатно заморозить сперму, сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.
- Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим установленный Западом потолок цен.
- Россия может нанести новый ракетный удар по украинской инфраструктуре под Новый год, считают в министерстве энергетики Украины.
- СБУ арестовала имущество российского бизнесмена Алишера Усманова почти на два миллиарда гривен.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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ФСБ заявила об убийстве двух человек, «готовивших теракт по заданию украинских спецслужб»
«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ „ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике“, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегем», — сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
По данным ведомства, после теракта подозреваемые якобы «планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».
При задержании 26 декабря подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты, говорится в сообщении ФСБ. На месте боя в пригороде Нальчика нашли самодельное взрывное устройство, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе о незаконном приобретении оружия и взрывчатки, а также посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
27 декабря издание Baza сообщило, что в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на военкомат в Чегеме. По информации журналистов, речь идет о 40-летнего Мурате Шадове и 45-летнем Тимуре Маршенкулове, которые в прошлом были судимы несколько раз.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Медведев назвал «предателями» россиян, которые уехали из страны и «призывают к поражению и гибели» РФ. Он предложил запретить им въезд в Россию
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил считать «врагами общества» россиян, которые уехали из страны, критикуют российские власти и желают РФ поражения в войне с Украиной.
«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний», — говорится в свежем посте в телеграм-канале чиновника.
По мнению Медведева, таких людей «не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», а также им нужно запретить зарабатывать в стране.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — заключил замглавы Совбеза РФ.
Суд в Омске назначил капитану штраф по делу о пытках военнослужащего, который не ответил ему на вопрос о военной каске
Суд признал капитана Александра Козина виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток (часть 4 статьи 286 УК РФ). Как отмечает "Медиазона", наказание по этой статье предполагает от четырех до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Однако суд назначил Козину лишь 100 тысяч рублей штрафа.
«Недовольный тем, что военнослужащий не ответил на вопросы о назначении и характеристиках военной каски, Козин пять раз ударил его в область живота, после чего нанес один удар ладонью по лицу», — рассказали в пресс-службе суда о деле Козина. Другие подробности неизвестны.
Житель Харькова получил осколочное ранение в результате ударов по городу, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
48-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков разрабатывает законопроект по ограничению госслужбы для россиян, которые попали под призыв в рамках мобилизации, но уехали из страны. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.
Голиков также предложил запретить таким россиянам избираться на выборные должности.
В декабре стало известно, что «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей. Издание «Верстка» утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты намерены поднять ставку налогообложения для граждан РФ, уехавших из страны после начала войны.
К концу ноября российские банки реструктурировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 миллиарда рублей.
Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, объем реструктуризации кредитов мобилизованным и членам их семей оказался в два раза ниже, чем планировал ЦБ в сентябре.
В начале декабря в ЦБ сообщали, что мобилизованные и члены их семей получили отсрочку по кредитам на сумму 45 миллиардов рублей.
В октябре президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. В конце ноября «Коммерсант» сообщал о многочисленных жалобах на отказы и ошибки банков при оформлении кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей.
С начала войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры
«С начала вторжения поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем», — рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Всего по Украине в результате российских атак разрушено более 35 тысяч объектов, добавил он.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
С октября Россия регулярно совершает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов украинские города остаются без отопления и электричества.
В Украине начали отменять воздушную тревогу, но затем объявили ее снова.
Ракетный удар пришелся по Слободскому району Харькова, уточнил глава облатсной администрации Олег Синегубов.
К месту падения ракет выехали спасатели. На данный момент данных о пострадавших нет.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В соцсетях публикуют видео дыма в Харьковской области. В роликах слышны звуки взрывов. Предполагается, что это может быть работа системы ПВО.
В офисе президента Украины заявили о ракетном ударе по Харькову.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины: Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.
Харьков подвергся обстрелу
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Жителей города и области призвали оставаться в укрытиях.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
За сутки войска РФ 50 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава администрации региона Ярослав Янушевич.
Населенные пункты подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон был обстрелян 23 раза. Снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, склады, частные и многоквартирные дома.
Всего за сутки в результате обстрелов ранения получили три человека, добавил Янушевич.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ночью российские военные 8 раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три общины Никопольского района Днепропетровской области. Об этом рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, больше всего пострадала Красногригорьевская община, где российские снаряды повредили около десятка частных домов и хозяйственных построек, магазин, машину, четыре газопровода, две линии электропередачи и 20 солнечных панелей.
Люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный удар и совершили 33 обстрела из систем залпового огня по территориям Украины. Под обстрелы попали гражданские объекты в Херсоне.
- Российские военные продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в Луганской области, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области.
- Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили один пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов, а также важный военный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Бахмут, Донецкая область
СМИ обратили внимание, что у россиян снова появилась возможность скачивать операционные системы Windows с сайта разработчика.
Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, пишут «Известия». У корреспондента издания получилось скачать Windows на два компьютера. Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты.
Российские мобилизованные смогут бесплатно заморозить сперму, а их семьи получат квоты на лечение бесплодия. Об этом ТАСС сообщил президент «Союза адвокатов России» Игорь Трунов.
Трунов рассказал, что получил ответ на свое обращение к правительству России с просьбой создать бесплатный криобанк генетического материала и внести изменения в систему ОМС о бесплатной квоте на лечение бесплодия для граждан РФ, которые воюют в Украине.
«Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», — заявил он.
Уже в первые недели полномасштабной войны Россия стала мировым лидером по количеству санкций, введенных против страны. РФ фактически лишилась половины своих международных резервов, курс доллара на торгах в какой-то момент превысил 130 рублей, а в магазинах были очереди и пустые полки. Эксперты, опрошенные российским Центробанком в начале марта, ждали падения ВВП на 8%, годовой инфляции больше 20% и среднегодового курса 110 рублей за доллар. Ничего из этого не произошло. Спецкор «Медузы» Маргарита Лютова рассказывает, как российская экономика пережила 2022 год — и что ее ждет в 2023-м.
В Херсоне под российский обстрел попало родильное отделение больницы
«Обстреляли место, где сегодня родились два ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится пять женщин после родов. Чудом никто не пострадал», — сообщил вечером 27 декабря заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны.
Согласно документу, военные центры создадут в следующих вузах:
- Астраханский государственный университет.
- Вятский государственный агротехнический университет.
- Дальневосточный государственный аграрный университет.
- Ижевский государственный технический университет.
- Липецкий государственный технический университет.
- Мордовский государственный университет.
- Новгородский государственный университет.
- Орловский государственный университет.
- Поволжский государственный технологический университет.
- Псковский государственный университет.
- Сахалинский государственный университет.
- Смоленский государственный университет.
- Тюменский государственный университет.
- Череповецкий государственный университет.
- Чеченский государственный университет.
- Ярославский государственный технический университет.
Здравствуйте. Начинается 308-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, где будет следить за главными событиям, связанными с войной.